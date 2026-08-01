Calciomercato
Mercato Lazio, pressing totale su Ivanovic! Fabiani vuole stringere i tempi per la firma
Mercato Lazio, fretta Fabiani per Ivanovic! L’obiettivo è chiudere l’operazione in tempi record
Il calciomercato della Lazio entra nella fase più calda con l’obiettivo prioritario di regalare a Gennaro Gattuso il centravanti richiesto da tempo per rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore, le gerarchie di mercato hanno subito una forte virata verso il profilo di Franjo Ivanovic. L’attaccante croato sta trovando pochissimo spazio tra le file del Benfica, scivolato indietro nelle rotazioni e chiuso dalla concorrenza interna. Come evidenziato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il Direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe deciso di stringere i tempi per anticipare la folta concorrenza internazionale e assicurarsi le prestazioni del giocatore in vista della prossima stagione.
Ultimissime Lazio LIVE: Suggestione Ivanovic! Le novità su Taylor
La situazione al Benfica e l’addio per Franjo Ivanovic
La posizione del centravanti all’interno del club lusitano si è progressivamente complicata. La conferma della sua cessione temporanea o a titolo definitivo è arrivata indirettamente anche dalle recenti scelte tecniche, culminate con lo scarso impiego nelle gare ufficiali. Chiuso da compagni di reparto affermati come Pavlidis e il nuovo arrivato Duran, l’attaccante cerca una nuova destinazione per rilanciarsi e trovare continuità. La Lazio osserva con estremo interesse l’evolversi della situazione, pronta a sfruttare i margini di una trattativa vantaggiosa.
Le strategie della Lazio e la concorrenza per Franjo Ivanovic
Portare il centravanti nella Capitale non sarà tuttavia un’operazione semplice, complice l’interesse di diversi club esteri attratti dalle qualità del classe 2003. La dirigenza biancoceleste confida nella volontà del ragazzo di misurarsi con il campionato italiano, offrendogli un ruolo centrale nel progetto tecnico. Gli incontri tra le parti proseguono fitti per definire i dettagli economici dell’affare, con l’obiettivo di regalare al tecnico il rinforzo tanto atteso prima dell’inizio ufficiale degli impegni sul campo.
News
Lazio Avellino, vittoria strepitosa dei biancocelesti! Gli spunti emersi dalla gara
Lazio Avellino, gli uomini di Gennaro Gattuso possono gioire per la prestazione odierna! Ecco tutti gli spunti emersi dalla gara...
Lazio Avellino 6-3: prova convincente dei biancocelesti! Ratkov si conferma letale
Lazio Avellino: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per l’amichevole in programma a Formello. Segui il match con noi!...
Arriva l’esordio di Doekhi in Lazio Avellino! Taylor firma il sesto gol
Lazio Avellino sta regalando emozioni immense! E’ giunto il debutto di Danilho Doekhi sul manto erboso, ecco la rete di...