Mercato Lazio, pressing totale su Ivanovic! Fabiani vuole stringere i tempi per la firma

Mercato Lazio, fretta Fabiani per Ivanovic! L’obiettivo è chiudere l’operazione in tempi record

Il calciomercato della Lazio entra nella fase più calda con l’obiettivo prioritario di regalare a Gennaro Gattuso il centravanti richiesto da tempo per rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore, le gerarchie di mercato hanno subito una forte virata verso il profilo di Franjo Ivanovic. L’attaccante croato sta trovando pochissimo spazio tra le file del Benfica, scivolato indietro nelle rotazioni e chiuso dalla concorrenza interna. Come evidenziato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il Direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe deciso di stringere i tempi per anticipare la folta concorrenza internazionale e assicurarsi le prestazioni del giocatore in vista della prossima stagione.

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La situazione al Benfica e l’addio per Franjo Ivanovic

La posizione del centravanti all’interno del club lusitano si è progressivamente complicata. La conferma della sua cessione temporanea o a titolo definitivo è arrivata indirettamente anche dalle recenti scelte tecniche, culminate con lo scarso impiego nelle gare ufficiali. Chiuso da compagni di reparto affermati come Pavlidis e il nuovo arrivato Duran, l’attaccante cerca una nuova destinazione per rilanciarsi e trovare continuità. La Lazio osserva con estremo interesse l’evolversi della situazione, pronta a sfruttare i margini di una trattativa vantaggiosa.

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Le strategie della Lazio e la concorrenza per Franjo Ivanovic

Portare il centravanti nella Capitale non sarà tuttavia un’operazione semplice, complice l’interesse di diversi club esteri attratti dalle qualità del classe 2003. La dirigenza biancoceleste confida nella volontà del ragazzo di misurarsi con il campionato italiano, offrendogli un ruolo centrale nel progetto tecnico. Gli incontri tra le parti proseguono fitti per definire i dettagli economici dell’affare, con l’obiettivo di regalare al tecnico il rinforzo tanto atteso prima dell’inizio ufficiale degli impegni sul campo.