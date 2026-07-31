Mercato Lazio, tutti pazzi per Tavares! Lo seguono club italiani e stranieri

Mercato Lazio, sirene italiane ed estere per Nuno Tavares! L’addio è lo scenario più plausibile

Le manovre estive della Lazio entrano in una fase caldissima, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne della retroguardia. Il club capitolino si ritrova attualmente con un vero e proprio affollamento sulla fascia sinistra, scenario che spinge la dirigenza a valutare con attenzione le posizioni in uscita. L’indiziato numero uno a lasciare la Capitale è Nuno Tavares: l’esterno portoghese si è messo in evidenza nel corso delle ultime stagioni in Serie A, attirando su di sé le attenzioni di diversi estimatori pronti a garantirgli un nuovo ruolo da protagonista.

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La concorrenza in Italia e l’interesse della Fiorentina

Il futuro del laterale mancino potrebbe clamorosamente proseguire all’interno del campionato italiano. Sulle tracce del giocatore c’è infatti la Fiorentina, particolarmente attiva nel monitorare la situazione per rinforzare il proprio organico. I viola seguono con grande interesse gli sviluppi legati al cartellino del difensore, chiuso negli spazi della corsia preferenziale dall’arrivo del neoacquisto Pedraza. La concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’esterno si preannuncia tuttavia serrata, considerando i diversi club pronti a darsi battaglia sul campo delle trattative per anticipare la concorrenza.

Le piste estere con Porto e Besiktas

Oltre alle sirene di mercato provenienti dalla Serie A, per il laterale si aprono concretamente anche piste internazionali di primissimo piano. Per quanto riguarda l’estero, le opzioni più calde portano direttamente in patria al Porto, fortemente interessato a riportarlo in Portogallo, e in Turchia sulle tracce del Besiktas. La dirigenza laziale valuta attentamente le offerte per monetizzare al meglio la cessione e definire le strategie definitive in vista dei prossimi impegni ufficiali.