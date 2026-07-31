Mercato Lazio, ostacolo Schalke per Becker. Il club tedesco accelera per il rinnovo

Mercato Lazio, intrigo Becker! I biancocelesti osservano la situazione, lo Schalke avanza per blindarlo

Le manovre estive della Lazio riservano colpi di scena inattesi e costringono la dirigenza a rivedere i piani per la fascia sinistra. Il club biancoceleste aveva messo nel mirino un profilo giovane e di grande prospettiva internazionale proveniente direttamente dal campionato tedesco. Le attenzioni si erano concentrate su Vitalie Becker, talentuoso esterno sinistro classe 2005 di proprietà dello Schalke. Una trattativa affascinante che prometteva di regalare un rinforzo di prospettiva per il reparto arretrato sul campo, ma le recenti dichiarazioni del giocatore hanno cambiato radicalmente gli scenari.

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La frenata per Vitalie Becker e la scelta dello Schalke

L’operazione di mercato che avrebbe dovuto portare il laterale difensivo a vestire la maglia della Lazio rischia di subire una battuta d’arresto definitiva a causa della volontà espressa dal ragazzo. Nelle scorse ore, infatti, Vitalie Becker ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ruhr24, manifestando in modo chiaro e inequivocabile il proprio desiderio di proseguire la carriera allo Schalke e di trovare un’intesa economica per il prolungamento dell’accordo contrattuale. Parole che spengono quasi del tutto le speranze dei capitolini di chiudere l’affare in tempi brevi.

I piani della Lazio dopo il no di Vitalie Becker

La ferma intenzione del classe 2005 di legarsi saldamente al club tedesco complica notevolmente i programmi della dirigenza biancoceleste, costretta a virare su obiettivi alternativi per la corsia mancina. Gli uomini mercato dovranno adesso esplorare nuove piste internazionali per consegnare al tecnico un rinforzo all’altezza in vista dei prossimi impegni ufficiali.