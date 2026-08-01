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Lazio Avellino, a segno anche Belahyane e Artistico! Si vede Taylor in campo
Lazio Avellino, biancocelesti scatenati quest’oggi! Trovano la rete Belahyane e Artistico! Presente Taylor sul manto erboso
Il rettangolo verde del centro sportivo di Formello è teatro di una vera e propria pioggia di reti nella sfida amichevole che sta vedendo contrapposte la Lazio guidata da Gennaro Gattuso e l’Avellino di Alessandro Nesta. La sgambata estiva, ricca di spunti tattici di grande interesse, ha visto i biancocelesti imporsi con un netto 5-2 finale. La squadra ha mostrato una notevole crescita di condizione fisica sul campo, strappando applausi e conferme importanti in vista dell’imminente esordio ufficiale nella nuova stagione agonistica!
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Il sigillo di Reda Belahyane e la rete di Gabriele Artistico sul campo
La ripresa del match ha subito evidenziato il dominio dei padroni di casa, capaci di sfruttare ogni minima distrazione della retroguardia irpina per incrementare il proprio vantaggio. Al quarantaseiesimo minuto, Reda Belahyane è stato protagonista di un recupero eccezionale: il giocatore ha intercettato un passaggio rischioso di Iannarilli destinato al difensore, rubando la sfera e depositandola comodamente in rete. Pochi minuti più tardi, al cinquantatreesimo, la Lazio ha ulteriormente allungato le distanze grazie al calcio di rigore trasformato con freddezza da Gabriele Artistico, che ha spiazzato il portiere avversario dagli undici metri.
La reazione dell’Avellino e l’impiego di Taylor sul campo
Nonostante il pesante passivo maturato sul campo, la formazione irpina ha continuato a lottare con orgoglio, trovando la seconda marcatura della sua partita al 67′ minuto grazie alla pregevole firma di Di Maggio, che ha battuto l’estremo difensore di casa. Nel corso della seconda frazione di gioco, il tecnico Gennaro Gattuso ha concesso spazio prezioso anche a Taylor, inserito nella mischia per ritrovare il ritmo partita dopo i recenti screzi vissuti durante la settimana di allenamenti. Il test si sta rivelando altamente formativo per entrambe le compagini, offrendo indicazioni preziose ai rispettivi allenatori in vista dei prossimi impegni ufficiali.
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