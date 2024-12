Lazio Atalanta, Retegui ci sarà sabato all’Olimpico? Gasperini fa il punto della situazione

Lazio Atalanta, ad una settimana esatta dalla sfida con i bergamaschi il tecnico di Grugliasco fa il punto sul calciatore

Ai microfoni di Sky al termine del rocambolesco successo con l’Empoli, Gasperini non può festeggiare a pieno la vetta della classifica riconquistata, visto che a tenerlo sulle spine sono le condizioni fisiche di Retegui. Il tecnico infatti si esprime cosi riguardo l’infortunio dell’ex Genoa in vista della partita con la Lazio

INFORTUNIO RETEGUI – Non sembra un problema serio, ma sarà fermo per qualche giorno. Zaniolo è stato decisivo con l’assist su Lookman. In partite come questa conta soprattutto la qualità