Lazio-Atalanta, i convocati di Gasperini: confermato il forfait di Zapata

Sul sito ufficiale dell’Atalanta è stata appena pubblicata la lista dei giocatori convocati da Gasperini per il match di domani contro la Lazio

Alla vigilia del match di domani contro la Lazio, in programma all’Olimpico a partire dalle 15, sul sito ufficiale dell’Atalanta è stato pubblicato l’elenco dei convocati per il match. Per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions, mister Gasperini avrà a disposizione l’intesa rosa, ad eccezione di Zapata, fuori per l’infortunio rimediato in Nazionale. Di seguito, la lista completa:

«Barrow Musa, Berisha Etrit, Bolis Thomas, Castagne Timothy, Cristante Bryan, Del Prato Enrico, De Roon Marten, Freuler Remo, Gollini Pierluigi, Gomez Alejandro, Gosens Robin, Haas Nicolas, Hateboer Hans, Ilicic Josip, Kulusevski Dejan, Mancini Gianluca, Palomino Luis, Rossi Francesco, Toloi Rafael».