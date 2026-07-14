La Lazio spiega l’assenza di Patric: il comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore

Patric rimane indisponibile per il ritiro estivo della Lazio di Gattuso! Le ultime sulle condizioni aggiornate del difensore spagnolo

La Lazio ha fatto chiarezza sulle condizioni di Patric, assente dal lavoro con il resto del gruppo durante il secondo giorno di ritiro a Formello. Nelle ultime ore erano circolate diverse ipotesi, da un possibile problema fisico fino alla concessione di alcuni giorni di permesso, ma il club biancoceleste ha spiegato ufficialmente il motivo della temporanea indisponibilità del difensore spagnolo.

Il calciatore dovrà completare un percorso clinico già programmato e, in accordo con lo staff medico, osserverà alcuni giorni di riposo. Le sue condizioni verranno nuovamente valutate nei prossimi giorni, quando sarà possibile stabilire i tempi per il ritorno agli allenamenti agli ordini di Gennaro Gattuso.

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Il comunicato ufficiale della Lazio

La Lazio ha spiegato la situazione attraverso un comunicato, indicando anche i medici che hanno seguito il caso del centrale spagnolo:

«La S.S. Lazio comunica che il calciatore Patricio Gabarron Gil, su indicazione del Professor Francesco Franceschi e del medico sociale Professor Pietro Monachino, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni».

Patric, alcuni giorni di riposo prima della rivalutazione

Il difensore osserverà alcuni giorni di riposo, seguendo le indicazioni del professor Francesco Franceschi e del medico sociale Pietro Monachino. La rivalutazione prevista nei prossimi giorni permetterà allo staff sanitario di verificare l’evoluzione della situazione e decidere i successivi passaggi.

Il centrale spagnolo conosce bene l’ambiente biancoceleste e può garantire esperienza, aggressività e capacità di adattarsi a diversi sistemi. Il suo ritorno sarà quindi importante per aumentare le opzioni durante le esercitazioni tattiche e le prime amichevoli della preparazione.

Per il momento, però, la priorità resta il completamento del percorso clinico. La Lazio ha chiarito il motivo dell’assenza e attende ora la nuova valutazione medica prima di autorizzare il rientro di Patric nel gruppo.