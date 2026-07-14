Altre brutte notizie in casa Lazio: stop per Belahyane nel ritiro! Le condizioni del centrocampista

Nuovo contrattempo a Formello per Gattuso, Belahyane ha interrotto la seduta pomeridiana dopo un dolore alla caviglia destra: le ultime

Arriva il primo intoppo fisico nel ritiro estivo della Lazio a Formello. Nel corso dell’allenamento pomeridiano del secondo giorno di lavoro, Reda Belahyane è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia destra.

Il centrocampista marocchino si è fermato praticamente nelle fasi iniziali della seduta, dopo essersi accasciato sul terreno di gioco. Lo staff biancoceleste è intervenuto subito e sul punto interessato è stato applicato del ghiaccio. Per precauzione, il giocatore non ha più proseguito l’allenamento con il resto del gruppo.

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Ritiro interrotto dopo il dolore alla caviglia

Il fastidio accusato da Belahyane dovrà ora essere valutato con attenzione nelle prossime ore. In casa Lazio si attende di capire se si tratti di un semplice episodio dovuto ai carichi di lavoro oppure di un problema più serio, in grado di rallentare la preparazione del calciatore.

Al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero. Le condizioni del classe marocchino saranno monitorate dallo staff medico, che dovrà stabilire eventuali esami o ulteriori controlli.

Gattuso spera di evitare il primo forfait

Per Gennaro Gattuso si tratta di un segnale da non sottovalutare, soprattutto in una fase del ritiro in cui ogni seduta è importante per mettere benzina nelle gambe e assimilare i primi principi di gioco.

Il tecnico biancoceleste spera di poter riavere presto Belahyane a disposizione. A Formello, intanto, resta l’attesa per conoscere l’esatta entità del problema alla caviglia destra.