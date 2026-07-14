Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio: ufficiale il rinforzo per la difesa di Gattuso

Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio, il comunicato ufficiale del club biancoceleste per annunciare il difensore classe ’98

La Lazio completa un’altra importante operazione per il proprio reparto arretrato. Il club biancoceleste ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Danilho Raimundo Doekhi, difensore centrale classe ’98 reduce dall’esperienza all’Union Berlino terminata quest’anno con lo svincolo.

Il giocatore ha sottoscritto un contratto triennale e sarà immediatamente a disposizione di Gennaro Gattuso, raggiungendo la squadra durante il ritiro estivo. Una notizia attesa che conferma la volontà della società capitolina di consegnare rapidamente al nuovo allenatore una difesa rinnovata. La società ha comunicato l’operazione attraverso una nota ufficiale:

«La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Danilho Raimundo Doekhi. Il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale. L’ex Union Berlino sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per il ritiro».

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Fabiani chiude il doppio intervento in difesa

L’arrivo di Doekhi rappresenta un passaggio fondamentale nella ricostruzione del reparto difensivo biancoceleste. Dopo la partenza di Alessio Romagnoli, la società era intervenuta per individuare un primo sostituto, ma restava ancora da colmare il vuoto lasciato da Mario Gila.

Con il tesseramento dell’ex Union Berlino, la Lazio mette dunque a disposizione di Gattuso un secondo rinforzo per il centro della difesa. L’obiettivo è quello di garantire al tecnico alternative affidabili e permettergli di lavorare fin dai primi giorni di ritiro sulla nuova organizzazione tattica.

Il fatto che il calciatore possa aggregarsi immediatamente alla squadra costituisce un elemento particolarmente importante. Doekhi avrà infatti la possibilità di conoscere i nuovi compagni, assimilare rapidamente le indicazioni dell’allenatore e prepararsi nel migliore dei modi già nel ritiro estivo in vista dell’inizio della stagione per trovare la migliore condizione.

La nuova difesa di Gattuso prende forma

L’ufficialità dell’acquisto permette alla Lazio di compiere un altro passo nella costruzione della rosa. Il doppio innesto nel reparto arretrato offre ora maggiori garanzie a Gattuso, che potrà iniziare a valutare gerarchie e possibili coppie difensive durante il ritiro.

Per Doekhi comincia così una nuova esperienza in Serie A, con la responsabilità di raccogliere un’eredità pesante e diventare rapidamente uno dei punti di riferimento della formazione biancoceleste. La nuova difesa dei capitolini prende forma e il tecnico può accogliere un altro rinforzo richiesto per affrontare la stagione con maggiori certezze.