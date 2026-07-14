Cardone: «Resta complicata la trattativa con Zagabria per Dominguez. Patric? C’è da capire la sua assenza»

Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, ha analizzato l’attuale momento della Lazio in ottica mercato. Le dichiarazioni

Il calciomercato estivo della Lazio entra nel vivo con una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato. Come rivelato dal giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, il club biancoceleste si sta muovendo con estrema rapidità per consegnare al tecnico una retroguardia totalmente rinnovata.

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Il colpo Doekhi e l’accelerazione sul mercato

La prima grande novità riguarda un affare concluso a tempo di record per rinforzare la rosa. Cardone ha fatto il punto della situazione spiegando i dettagli del nuovo innesto: «Le ultimissime in casa Lazio riguardano la difesa. L’operazione di Doekhi è stata lampo, ieri è arrivato nel primo pomeriggio, ha firmato in serata fino al 2029, ora sta svolgendo le visite mediche e da domani sarà a disposizione del tecnico».

Trattativa Dominguez: blitz a Zagabria per il colpo di mercato

Nonostante l’arrivo del centrale, la dirigenza non ha intenzione di fermarsi, complici anche alcune situazioni interne ancora da decifrare. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha già l’accordo con il prossimo obiettivo, come confermato dall’esperto di mercato: «Resta incompleta la difesa, l’assenza di Patric è da capire. Non a caso c’è stata un’accelerata per Dominguez, c’è un accordo con lui. In queste ore, tra oggi e domani, Fabiani dovrebbe andare a Zagabria per provare a chiudere. La richiesta della Dinamo Zagabria è di 15 milioni, chiaro che se il ds riparte è perché al telefono le parti si sono avvicinate. Se ci saranno conferme sul viaggio, al momento non è detto che si farà, facile pensare che la trattativa andrà in porto. Ad ogni modo, l’accordo con il giocatore c’è, manca l’intesa con la Dinamo Zagabria».

Addio Romagnoli: i dettagli sul trasferimento

In uscita si attende solo l’atto formale per la cessione di Alessio Romagnoli, destinato a volare in Qatar. Anche in questo caso, le tempistiche sono ormai delineate: «Romagnoli? Non è stato ancora ufficializzato; ora in Qatar ci sono quattro gironi di lutto, dovrebbe essere annunciato nel fine settimana il passaggio del centrale, a meno che non ci siano colpi di scena».