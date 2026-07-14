Il Lecce accelera per Hysaj: offerta formalizzata all’ex Lazio per portarlo in Puglia

Il Lecce aspetta una risposta da Hysaj per ufficializzarlo e consegnarlo ai giallorossi: le ultime sull’ex difensore della Lazio

Il Lecce prova ad accelerare per Elseid Hysaj e ha già compiuto un passo concreto. Secondo quanto riportato su X da Gianluca Di Marzio, il club salentino ha formalizzato un’offerta al terzino albanese e ora attende una risposta entro la giornata di domani. La trattativa è quindi entrata in una fase importante, anche se manca ancora il sì definitivo.

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Esperienza e duttilità per il reparto arretrato

L’interesse dei pugliesi nasce dalla volontà di aggiungere alla rosa un difensore esperto, affidabile e già abituato alle difficoltà del massimo campionato italiano. Hysaj conosce molto bene la Serie A grazie alle esperienze maturate con Empoli, Napoli e con i capitolini, oltre a poter ricoprire entrambe le corsie difensive.

Il nazionale albanese può infatti giocare sia come terzino destro sia sulla fascia sinistra, offrendo diverse soluzioni tattiche e garantendo personalità a un reparto che potrebbe aver bisogno di nuovi punti di riferimento.

Tutto pronto per il suo ritorno in Serie A: sempre più vicino l’accordo

Il Lecce ha dunque presentato la propria proposta e adesso la decisione passa al calciatore. L’operazione non può ancora essere considerata conclusa, ma la risposta attesa entro domani potrebbe chiarire definitivamente il futuro di Hysaj.

In caso di accordo, l’ex biancoceleste tornerebbe subito nel campionato italiano e metterebbe la propria esperienza al servizio della squadra salentina. Le prossime ore saranno decisive per capire se il difensore accetterà l’offerta e diventerà uno dei nuovi rinforzi del Lecce.