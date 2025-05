Lazio, allarme reti per il Taty Castellanos! L’argentino a secco di goal dallo scorso 9 febbraio: ecco il dato sul centravanti

Lazio, continuano i problemi per il Taty Castellanos che non va in goal da più di tre mesi: la crisi dell’argentino decisiva per il suo futuro?

Uno dei problemi della Lazio in questo finale di stagione di Serie A è stato lo scarso rendimento sotto rete di uno dei protagonisti di questa squadra: il Taty Castellanos. Il centravanti argentino, autore di 10 reti in campionato, si è infatti fermato lo scorso 9 febbraio contro il Monza.

Stando a quanto riferito da Il Messaggero avranno di certo gravato i due infortuni subiti ma non ci sono troppe scuse. Dal suo rientro in campo è infatti arrivata una singola rete nell’ultima sfida europea contro il Bodo. È bene ricordare però che il lavoro svolto dal giocatore in questo periodo è stato più di supporto agli attaccanti, fattore che è piaciuta molto anche al CT Scaloni il quale ha deciso di convocarlo proprio per queste ragioni.