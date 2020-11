Le parole di Akpa Akpro, centrocampista della Lazio, al termine della gara contro il Torino

Altra buona prova di Jean Daniel Akpa Akpro, subentrato nel corso della ripresa di Torino-Lazio. Il centrocampista biancoceleste è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Grande Vittoria emozionante. Non è la prima che la vinciamo cosi all’ultimo con gol di Caicedo. Il mister ci ha detto in panchina di entrare e cambiare la partita e credo che l’abbiamo fatto bene, aiutando la squadra. Siamo un gruppo dove chi entra da il massimo. Abbiamo tante partite e dobbiamo avere lo spirito giusto per andare avanti. Ho già giocato quinto, oltre che centrale e mezzala. Sono venuto qui per aiutare la Lazio, faccio quello che il mister mi chiede. Era difficile e importante ottenere i 3 punti oggi.

Non mi aspettavo una partita cosi, questo campionato è difficile, ogni squadra è forte e lo vediamo ogni weekend. Le big non vincono mai in maniera agevole. Noi abbiamo vinto all’ultimo, questo è sinonimo di squadra».