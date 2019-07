Lazio, ad Auronzo c’è anche Tommasi: l’incontro con i calciatori

L’Associazione Italiana Calciatori, nella persona del presidente Damiano Tommasi, ha incontrato i calciatori della Lazio

La Lazio è solamente da qualche giorno ad Auronzo di Cadore, ma ha già avuto l’occasione di incontrare l’Associazione Italiana Calciatori, nella persona del presidente Damiano Tommasi. Qualche dettaglio in più, relativo all’incontro con i calciatori biancocelesti, è stato dato sul sito ufficiale del club: «Come di consueto, l’Associazione Italiana Calciatori intraprende il tradizionale ‘Giro dei ritiri’. Quest’oggi, l’AIC, in particolare nella persona del presidente Damiano Tommasi, ha incontrato i calciatori della Lazio. L’incontro è stato utile per parlare di normative e scadenze; inoltre sono state espresse le votazioni per la Top 11 del campionato».