Lazio, tra acquisti e cessioni arriveranno due rinnovi

Nonostante la risposta piccata al presidente Lotito, la Lazio rinnoverà il contratto di Lusi Alberto, oltre a quello di Danilo Cataldi

Impazza il mercato in casa Lazio, con molti affari in via di definizione. Se in uscita, è praticamente cosa fatta la duplice cessione di Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica, in entrata Jony, Lazzari e Vavro sono i nomi più caldi. A questi tre innesti ne seguiranno altri, almeno un altro per reparto, come richiesto da Simone Inzaghi.

RINNOVI – Tra le garanzie volute dal tecnico non ci sono soltanto gli acquisti, ma anche alcune permanenze. Non è ancora noto se Milinkovic e Luis Alberto resteranno entrambi alla Lazio, per questo Inzaghi ha chiesto la conferma di almeno uno dei due. Come confermato dallo spagnolo pubblicamente, l’allenatore lo ha già chiamato facendolo sentire centrale nel suo nuovo progetto. Per questo, nonostante qualche dichiarazione fuori luogo nei confronti del presidente Lotito, Luis Alberto è destinato a restare a Roma e a rinnovare il proprio contratto. Come riportato da Il Messaggero, il Mago firmerà un prolungamento che lo porterà a guadagnare 2.5 milioni più bonus a stagione. Insieme a lui è pronto il rinnovo anche per Danilo Cataldi, come annunciato da noi in esclusiva qualche giorno fa (qui la notizia).

