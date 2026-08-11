Blitz Lazio per Pinamonti! Trattativa serrata con il Sassuolo per una nuova formula

Lazio e il mirino su Andrea Pinamonti! Con il Sassuolo si studierebbe una nuova formula: gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio – Il calciomercato estivo regala una pista caldissima per il reparto offensivo della società biancoceleste, sempre alla ricerca del tassello giusto per rinforzare la rosa. L’attaccante Andrea Pinamonti sarebbe diventato un obiettivo concreto per la Lazio, con i contatti tra le parti che si sono intensificati notevolmente nelle ultime ore. Il club capitolino e il Sassuolo stanno infatti ragionando sulla fattibilità di un’operazione impostata sulla base di un prestito oneroso, arricchito dall’inserimento di un obbligo di riscatto condizionato legato a parametri considerati molto facili da raggiungere, rivela TMW.

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La trattativa economica e le cifre per Andrea Pinamonti alla Lazio

Il dialogo tra le dirigenze entra adesso nella sua fase più calda e decisiva, sebbene restino da limare alcuni dettagli economici legati alla valutazione complessiva del cartellino. Il Direttore sportivo Francesco Palmieri chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire il centravanti, mentre la dirigenza della Lazio sta provando a chiudere l’accordo con un esborso economico totale oscillante tra i 10 e i 12 milioni. Un nodo formale importante riguarda la scadenza del vincolo contrattuale dell’attaccante con il Sassuolo, fissata per il prossimo 30 giugno, ma il club emiliano vanta un’opzione unilaterale per prolungare l’accordo di un’altra stagione, mossa che permetterebbe di finalizzare l’affare con la formula del prestito.

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La concorrenza per Andrea Pinamonti e le preferenze del giocatore

Nonostante il forte pressing esercitato dal club laziale per assicurarsi le prestazioni del centravanti, la strada non è priva di insidie a causa dell’interesse manifestato da altre squadre di Serie A. La situazione di Andrea Pinamonti viene monitorata con attenzione anche da Fiorentina e Bologna, sebbene al momento si tratti soltanto di sondaggi esplorativi senza offerte concrete, oltre a possibili piste estere che non convincono pienamente l’atleta. La priorità assoluta del ragazzo resta infatti quella di continuare a giocare in Italia, aprendo così le porte a una fumata bianca imminente.