Stop infinito per Gigot. La Lazio starebbe pensando alla rescissione del contratto

Gigot non recupera e resta ai box: la Lazio potrebbe optare per la rescissione del contratto

Lazio news – Il percorso di Samuel Gigot con la maglia della Lazio sembra essere giunto a un punto di non ritorno, segnato da nuovi e pesanti stop fisici che costringono il club a valutare soluzioni drastiche. Il difensore francese, fermo da tempo a causa dei ricorrenti problemi alla schiena e alla caviglia, ha saltato interamente la preparazione estiva, spegnendo ogni speranza di una sua pronta ripartenza. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste starebbe seriamente valutando l’ipotesi di una rescissione del contratto con il centrale, il cui accordo attuale scade il prossimo 30 giugno 2027.

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La strategia economica della Lazio per il futuro di Samuel Gigot

La decisione di procedere verso la risoluzione anticipata del vincolo contrattuale nasce dalla stringente necessità di alleggerire il bilancio societario. L’ingaggio percepito dal difensore rappresenta infatti uno dei pesi più rilevanti all’interno dell’monte stipendi della rosa. Liberarsi di questo onere economico permetterebbe agli uomini mercato capitolini di recuperare margini di manovra preziosi per finanziare l’assalto a un nuovo centrale difensivo.

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Le difficoltà e le mosse della Lazio sul mercato dei difensori

Nonostante la volontà ferma del club di chiudere questo capitolo, la trattativa per la rescissione non si preannuncia affatto semplice da finalizzare in tempi brevi. Nel frattempo, si continua a monitorare la situazione del reparto arretrato, consapevole che l’assenza prolungata del francese impone un’accelerata immediata per regalare alla squadra un rinforzo all’altezza in vista dei prossimi impegni ufficiali.