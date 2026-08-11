Caccia al bomber, Ratkov perde quota. Si cercano alternative sul mercato

Petar Ratkov non convince in casa Lazio. Si riapre il casting per il reparto offensivo, dirigenza al lavoro

Calciomercato Lazio news: la sessione estiva di trattative della Lazio entra in una fase particolarmente delicata e frenetica per regalare allo staff tecnico il rinforzo offensivo tanto agognato. Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Corriere dello Sport, la strategia delineata dalla società biancoceleste prevede la cessione immediata di Petar Ratkov per poter sbloccare l’affondo decisivo e ingaggiare un nuovo centravanti titolare in vista della prossima stagione. L’attaccante serbo, infatti, non sarebbe riuscito a convincere pienamente l’allenatore Gennaro Gattuso, il quale richiede caratteristiche tecniche e tattiche completamente differenti per guidare il reparto avanzato.

Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio e le conferenze stampa

Le richieste di Gennaro Gattuso e i piani della Lazio per l’attacco

Le esigenze espresse dal tecnico della Lazio puntano dritte su un profilo offensivo ben preciso, radicalmente diverso rispetto a quello attualmente in rosa. L’allenatore calabrese necessita sul campo di un riferimento avanzato dotato di grande forza fisica e di una notevole velocità negli spazi, capace di attaccare la profondità con continuità. Per assecondare queste richieste tecniche, la dirigenza sta valutando ogni mossa con estrema attenzione, consapevole che la cessione di Petar Ratkov rappresenti il passaggio fondamentale per reperire le risorse economiche necessarie all’operazione.

Le difficoltà di mercato della Lazio e i paletti economici

Il lavoro degli uomini mercato capitolini si scontra tuttavia con ostacoli oggettivi di notevole rilievo che rallentano le manovre in entrata. Il club si muove sul campo delle trattative con un margine di manovra ridotto ai minimi storici, frenato da un budget limitatissimo e dai numerosi rifiuti incassati dai vari calciatori contattati di recente. Nonostante le difficoltà finanziarie e le resistenze incontrate, la dirigenza resta al lavoro per trovare la quadratura del cerchio e consegnare a Gennaro Gattuso l’attaccante giusto prima del gong finale della sessione estiva.