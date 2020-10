Le reazioni social del difensore e del portiere della Lazio dopo la vittoria con il Bologna.

«Abbiamo sofferto, ma tre punti importanti. Testa a mercoledì. Andiamo». Così Pepe Reina festeggia sui social network la vittoria contro il Bologna per 3-1. Il portiere ieri ha esordito dal primo minuto con la maglia della Lazio in Serie A. Stato d’animo simile per Francesco Acerbi. «Sono contento, ma adesso testa subito sulla partita di mercoledì», il messaggio su Instagram del difensore.