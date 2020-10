Lazio, Reina: «Voglio dare il mio contributo»

Josè Reina è intervenuto nel pre-partita di Lazio-Bologna.

Josè Reina, all’esordio in maglia biancoceleste questa sera contro il Bologna, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

«A stare in panchina si soffre più che in campo perché non è possibile aiutare direttamente la squadra. Voglio contribuire, sono pronto già da questa sera con la testa giusta. Veniamo da due partite a distanza di tre giorni, ora bisogna pensare solo al Bologna. Dobbiamo mostrare il carattere e la grinta messa in campo martedì. Le grandi squadre sono sempre sul pezzo: la partita prima è passata, conta solo la partita che sei chiamato a disputare».