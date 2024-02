Lazio, 4000 gare e non sentirle: il club celebra così lo storico traguardo – FOTO

Per la Lazio sono 4000 gare ufficiali con quella di oggi e il club celebra lo storico traguardo raggiunto così – FOTO

Con quella di oggi sono ben 4000 le gare ufficiali giocate dalla Lazio, che taglia un ulteriore traguardo nella sua storica carriera.

Non si poteva che celebrare con una vittoria per 3-1 come quella di Cagliari, bella e sofferta, come poi indicato dallo stesso club tramite i propri canali ufficiali.