LAVAGNA TATTICA – Luis Alberto è pericoloso anche da corner

Luis Alberto è un grande generatore di occasioni per la Lazio anche su calcio da fermo. Il dato

Luis Alberto non è solo il miglior assistman del campionato. E’ anche il giocatore con più passaggi chiave, che più spesso fa tirare in porta i compagni (75 fin qui). Inoltre, anche se forse non è uno specialista, il talento spagnolo è pericoloso in rifinitura anche da calcio piazzato.

Fin qui ha effettuato 20 passaggi chiave su calcio da fermo. Di questi, 15 arrivano da corner, che è il settimo dato più elevato della Serie A, anche se l’unico assist effettivo proviene da una punizione. Insomma, in qualsiasi situazione Luis Alberto è una fonte imprescindibile per la rifinitura della Lazio.