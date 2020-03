LAVAGNA TATTICA – L’intelligenza tattica di Lucas Leiva

Lucas Leiva è determinante per la fase difensiva della Lazio. Il brasiliano protegge costantemente la retroguardia

Lucas Leiva è stato senza alcun dubbio uno dei migliori acquisti della Lazio degli ultimi anni. Il brasiliano ha un peso tattico enorme: sia nella difesa posizionale che nelle transizioni negative, protegge la retroguardia con grande efficacia. Tant’è che è per distacco il giocatore biancoceleste con più palloni recuperati: 2.3 intercetti e 3 contrasti vinti per 90.

Va segnalato come, rispetto al passato, provi di meno il contrasto. I 3 tackle sono il dato più basso della sua carriera, anche prendendo in esame solo le stagioni alla Lazio. Al contrario, gli intercetti rimangono costanti. Segno di come, probabilmente per l’età che avanza, si fidi di meno nel tentare il contrasto, preferendo così giocare di anticipo, leggendo le traiettorie di passaggio.