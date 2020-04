LAVAGNA TATTICA – La pericolosità della Lazio in numeri

La Lazio di Inzaghi è una macchina da gol. I 16 rigori fin qui aumentano di molto il totale degli Expected Goals

La Lazio di quest’anno è una macchina da gol: 60 reti fin qui segnate, circa 9 in più dei 50.76 Expected Goals totali. Finora, i biancocelesti hanno avuto 16 rigori a favore, che è per distacco il record del campionato. Se non contiamo i penalty, gli xG della Lazio sono molti di meno: 39.97 xG creati su azione.

Ovviamente, i rigori non sono nulla di casuale, anzi è un grosso merito dei biancocelesti riuscire a procurarsene così tanti. E’ conseguenza dello stile estremamente verticale dei giocatori della Lazio, con l’avversario che spesso non ha alternative al commettere un’irregolarità per fermare l’azione offensiva.