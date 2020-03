LAVAGNA TATTICA – La crescita offensiva di Correa

Correa è una risorsa importantissima per la Lazio di Inzaghi. Nel corso di questa stagione è aumentata la sua pericolosità

Per quanto, a causa di problemi fisici, nel 2020 finora non abbia giocato tantissimo, Correa resta una delle pedine fondamentali della Lazio. Si tratta di un eccellente partner per Immobile, oltre che un elemento che aumenta la pericolosità della Lazio nelle transizioni.

In ogni caso, Correa sta vedendo la porta come mai in carriera. L’attaccante argentino fin qui ha il record di tiri ogni 90′: ben 3.32. Anche il dato sugli Expected Goals per 90′ è molto elevato, con 0.46 xG per 90′. Statistiche che esprimono la sua profonda crescita nella pericolosità offensiva.