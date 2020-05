LAVAGNA TATTICA – Immobile ha numeri da record anche come rifinitore

Non solo una valanga di gol. Immobile dà alla Lazio anche numeri elevatissimi in zona di rifinitura, nessun “nove” fa meglio di lui

Oltre ai gol con cui stava trascinando la Lazio, Immobile in questi anni è cresciuto molto anche in zona di rifinitura. Oltre ai ben 7 assist fin qui, l’ex Torino effettua ben 2 passaggi chiave per 90′. Un dato significativo: è il “nove” della Serie con più passaggi chiave, il giocatore che fa tirare più spesso in porta in compagni.

Un qualcosa che mostra la completezza raggiunta dall’attaccante campano, migliorato a vista d’occhio. Una volta era essenzialmente un velocista che attaccava sul lungo, oggi un calciatore che sa fare tante cose.