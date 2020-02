LAVAGNA TATTICA – Il sacrificio di Milinkovic-Savic

La generosità di Milinkovic-Savic e Luis Alberto è una delle chiavi della Lazio. Non è scontato essere equilibrati con un undici così

La Lazio è una squadra che gioca con tantissimi calciatori offensivi. Basti pensare alle mezzali, ossia Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Nonostante tutto, la Lazio è tra le migliori difese. Ciò dimostra che non è per forza necessario riempirsi di giocatori difensivi per trovare l’equilibrio: a volte, è sufficiente il sacrificio da parte dei propri giocatori.

Un esempio nella slide sopra, in cui la Lazio subisce una ripartenza e Milinkovic-Savic è tempestivo nel ripiegare all’indietro aiutando il recupero della palla. Una delle priorità tattiche è infatti quella di evitare che Leiva sia troppo isolato nelle transizioni difensive. Il fatto che tutti i giocatori si siano messi a disposizione per dare equilibrio alla squadra è un manifesto della grande mentalità della Lazio di quest’anno.