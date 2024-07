Lauriente Lazio, un altro club di serie A vuole il calciatore ma lui vuole ASPETTARE i biancocelesti: LE ULTIME

Lauriente Lazio, il giocatore del Sassuolo non vede l ora di firmare con il club biancoceleste che deve fare attenzione ad un altra rivale

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e nella numerosa lista di Fabiani è presente anche Laurientè attualmente al Sassuolo. A far chiarezza sul giocatore ci pensa il Corriere dello Sport, spiegando che il calciatore degli emiliani non aspetta altro che firmare con il club capitolino, il quale ha un vantaggio visto che il Parma che segue anche essa il ragazzo non ha presentato al momento nessuna prima offerta ufficiale.

La Lazio offrirebbe per averlo circa 10 milioni di euro, mentre i neroverdi avrebbero rilanciato a 15 milioni. Una distanza ampia, che potrebbe ridursi con il passare delle settimane