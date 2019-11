Lampard e le nuove regole per il suo Chelsea: la lista appesa nello spogliatoio

Frank Lampard e le regole per i Blues: la lista affissa nello spogliatoio

Un Chelsea tutto nuovo per Frank Lampard: con un lista appesa negli spogliatoi, sono specificate tutte le infrazioni che i giocatori non devono compiere e le rispettive sanzioni da pagare in caso di trasgressione. Come riporta il sito gianlucadimarzio.com, la multa più alta è indirizzata per chi si presenta in ritardo all’allenamento: si parla di 20.000 sterline. 10.000 sterline invece per chi non comunica un infortunio prima del giorno di riposo o un’ora e mezza prima dell’allenamento. Per il ritardo alle riunioni tecniche invece, 500 sterline per ogni minuto di ritardo. Cellulari severamente vietati durante i pasti, pena il pagamento di 1000 sterline.

Se le sanzioni non verranno pagate entro 14 giorni, saranno raddoppiate. Inoltre gli agenti dei calciatori sono esclusi dal campo e sono autorizzati solo in caso di incontri ufficiali. Prima del risultato sul campo, per Lampard c’è il rispetto delle regole.