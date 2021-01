La Roma affronta lo Spezia: l’ultima volta fu umiliazione ai rigori

La Roma affronta lo Spezia in Coppa Italia: ecco come andò l’ultimo precedente

Era il 16 dicembre 2015. Una Roma sfrontata e sicura di accedere alla fase successiva della competizione veniva eliminata dallo Spezia di Di Carlo. Da sottolineare però che la squadra, all’epoca allenata da Garcia, era in forte crisi e lo steso tecnico era messo in discussione. Una situazione non analoga, ma affine per certi versi, con quella di Fonseca, fortemente contestato dall’ambiente giallorosso a seguito dell’umiliante prestazione fornita contro la Lazio.