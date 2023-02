La Lazio Women da batticuore, rimonta il Brescia e vince 3-4

Lazio Women, le ragazze di Catini compiono una rimonta storica a Brescia guadagnando tre punti pesantissimi in ottica classifica

Che rimonta delle ragazze di mister Catini, le quali vincono 3-4 contro il Brescia in trasferta e riescono a conquistare tre punti pesantissimi in ottica classifica. Il match è stato un altalena di emozioni, ma l’inizio è stato terribile visto nei primi quindici minuti le padrone di casa allungano di 2 gol.

Le ragazze di Catini dopo un brutto primo tempo, rientrano in campo con un altro spirito infatti al 61′ trovano il gol della speranza grazie ad un autorete. Il 2-2 non si fa attendere e arriva dopo neanche tre minuti grazie a Toniolo, ma Fracas al 73′ gela le biancocelesti riportando il Brescia in avanti.

Finita? Neanche per idea perchè le ragazze aquilotte non mollano e ribaltano il match con le realizzazioni di Kakampouki dopo neanche tre minuti dal 3-2, e poi al 81′ il gol vittoria di Pittaccio.