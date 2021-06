La Lazio esalta Correa: «Prima vittoria in Coppa America» FOTO

Dopo il pareggio con il Cile, l’Argentina ha trovato la prima vittoria in Coppa America. La Lazio esalta Correa, in campo nel secondo tempo

L’Argentina mette a segno la prima vittoria in Coppa America, battendo per 1-0 l’Uruguay grazie a un gol di Rodriguez su assist di Messi. Dopo il pareggio contro il Cile nella prima giornata, e vista la caratura de La Celeste, è sicuramente un ottimo risultato per la Selecciòn.

Il Tucu Correa è entrato nei primi minuti del secondo tempo al posto di Lautaro Martinez, e la Lazio l’attaccante e l’Argentina con un post Twitter.