La Lazio è recidiva: quattro giornate per vanificare tutto, come nel 2018/2019

Un solo punto raccolto in quattro giornate, tre trasferte durissime in vista e una condizione fisica e mentale da migliorare per puntare a quella qualificazione Champions che da minimo sindacale diventa ora obiettivo essenziale. Eppure lo scorso anno avrebbe dovuto servire da lezione.

Quattro partite senza vittoria, per l’esattezza tre sconfitte e un pareggio, riportati contro squadre – fatta eccezione per il Milan – che iniziavano il dopo-lockdown dalla parte destra della graduatoria. La Lazio non può sorridere: per tornare ad una striscia così negativa bisogna riavvolgere il nastro e approdare ad aprile 2019. Il k.o. last minute con la SPAL (rigore di Petagna nel recupero), il pari interno al fotofinish col Sassuolo (2-2 siglato in extremis da capitan Lulic), la sconfitta a San Siro col Milan e la rocambolesca vittoria del Chievo già retrocesso all’Olimpico contro una Lazio rimasta in 10 per l’espulsione ingenua di Sergej Milinkovic-Savic: quattro sfide che avevano di fatto posto fine alle ambizioni della squadra capitolina nella scorsa stagione.

Un anno dopo la storia si ripete, questa volta senza scusanti e in maniera del tutto inattesa. Se infatti la Lazio 2018/2019 era intenta – nell’ultimo scorcio di stagione – a preparare le battute finali di una Coppa Italia disputata da protagonista, quest’anno battere Lecce, Sassuolo e Udinese avrebbe potuto significare presentarsi all’Allianz Stadium con la Juventus da capolista o quantomeno da vera rivale per il sogno scudetto. Invece la Lazio si lecca le ferite e fa la conta degli infortunati, procedendo ad un sensibile frazionamento degli obiettivi: serviranno tre o quattro punti nelle ultime cinque sfide per ottenere il pass per la Champions League che manca da esattamente tredici anni. Juventus, Verona e Napoli in trasferta sembrano ad oggi ostacoli quasi proibitivi date le condizioni fisiche e mentali delle aquile, così diventano di cruciale importanza i due impegni interni con due compagini – Cagliari e Brescia – che non avranno presumibilmente ancora molto da chiedere al campionato in procinto di terminare. Salvare il salvabile è la missione, ci sarà poi tempo per interrogarsi su ciò che non ha funzionato nelle ultime battute di un campionato che avrebbe potuto avere un esito trionfale e che invece ha il sapore amaro di una grande occasione gettata alle ortiche.