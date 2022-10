La Lazio di Sarri vola: Champions nel mirino. E l'utopia scudetto...

I 24 punti conquistati testimoniano la grande competitività della Lazio di Sarri: Champions possibile con l’utopia scudetto

La vittoria di ieri pomeriggio a Bergamo contro l’Atalanta ha definitivamente certificato la competitività ad alti livelli della Lazio di Maurizio Sarri. Il terzo posto in classifica, 24 punti al pari proprio dell’Atalanta battuta ieri, proietta i biancocelesti verso obiettivi sempre più nobili.

Come riportato dal Corriere dello Sport, anche senza Ciro Immobile Pedro e compagni hanno messo in mostra una prova autorevole e di personalità. L’obiettivo Champions pare essere decisamente alla portata senza dimenticare l’utopia scudetto. Sarri dal canto suo predica calma e prudenza ma in un campionato così corto e in una stagione anomala causa Mondiali in Qatar sognare potrebbe essere decisamente lecito.