Lazio, Krol: «Se non ci fosse stata la pandemia lo scudetto sarebbe stato dei biancocelesti»

Lazio, l’ex difensore del Napoli in una lunga intervista ha parlato anche della corsa scudetto che vede la squadra di Inzaghi protagonista

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, sulle pagine de il Corriere dello Sport ha parlato anche di Lazio e della lotta al titolo.

«Non ci fosse stata la pandemia, lo scudetto sarebbe andato alla Lazio, secondo me. Mi divertiva guardarla, e tanto, come l’Atalanta a dirla tutta. E invece, dopo due mesi o tre di stop, non so come si ritroveranno le squadre. So che basterebbero quattro settimane d’allenamento, per ritrovare la condizione e scendere in campo».