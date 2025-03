Kozak: «Domani tiferò Lazio, è nel mio cuore»

Le parole dell’ex attaccante della Lazio, Libor Kozak, sulla sfida di domani contro il Plzen. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Kozak ha parlato della sfida di domani tra Lazio e Plzen.

PAROLE– «Il Plzen è esperto in difesa, giocheranno a cinque, il loro portiere è bravo. Kalvach è un centrocampista box to box che è molto esperto. In attacco ci sono Durosinmi e Vydra, con quest’ultimo ho giocato in Inghilterra, due giocatori molto interessanti, il primo è molto rapido e veloce, quando è in giornata è molto bravo. Da lunedì qui fa caldo, è quasi estate, settimana scorsa c’erano zero gradi. Alle 21 sicuramente le temperature scenderanno. Il Viktoria è la squadra che rappresenta il paese, l’unica rimasta della Repubblica Ceca, che essendo una nazione piccola farà tutta il tifo per loro. Oggi andrò a trovare la squadra, domani tiferò Lazio, è nel mio cuore. Ritorno? Mi sto organizzando per esserci, ma sto giocando e andare due giorni fuori non è facile. Vediamo, forse faccio una sorpresa »