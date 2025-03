Kozak: «La vittoria a Plzen è stata incredibile. I ragazzi»

Le parole di Kozak in vista della partita di ritorno tra Lazio e Plzen. Ecco le sue considerazioni in merito

Le parole di Kozak a Radio Laziale.

PAROLE– «La vittoria a Plzen è stata incredibile, la Lazio ha sofferto tutto il secondo tempo e poi ha segnato alla fine. Ha dimostrato grande carattere e voglia di vincere. Anche io ho pensato che erano matti a non andare sulla bandierina alla fine (ride, ndr), ma poi hanno avuto ragione loro. La squadra ha dimostrato grande valore. Baroni sta facendo un ottimo lavoro con giocatori nuovi, ha impostato subito il suo gioco. I ragazzi lottano e ci credono, nonostante tutte le difficoltà. Il campo non era in buone condizioni. Con il tempo che c’è in Repubblica Ceca a dicembre/gennaio, i campi soffrono. È difficile ad averne uno buono. Al Viktoria Plzen andava bene all’andata, ma all’Olimpico cambia tutto. La Lazio potrà fare più possesso ed esprimere meglio il suo gioco. Per ora sia Sulc che Durosinmi stanno facendo bene, potranno fare grandi cose in campionati migliori. È comunque tutta la squadra del Viktoria Plzen che è organizzata e si sta muovendo nel modo giusto. Sono due giocatori destinati a buone cose, fanno la differenza. Già Durosinmi doveva andare all’Eintracht Francoforte, ma non ha passato le visite mediche. Si era rotto il ginocchio un anno e mezzo fa, ma da quando è rientrato sta andando bene »