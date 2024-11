Kolarov: «Devo tanto a Delio Rossi; ho un rimpianto: non poter parlare più con il mio amico...»

Le parole di Aleksandar Kolarov, ex difensore della Lazio, sul suo periodo in biancoceleste e su Sinisa Mihajlovic

Kolarov, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato così del periodo alla Lazio e di Sinisa Mihajlovic. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Nella Lazio devo tanto a Delio Rossi. Ho due rimpianti: non essere stato allenato da Spalletti e non poter parlare più di calcio con un mio ex Ct della Nazionale. Ma lui è fuori dalla categoria degli allenatori, perché per me e per tutti i serbi è stato molto di più. Porto Sinisa Mihajlovic nel cuore. E’ stato il mio mito da bambino, ho scelto la maglia numero 11 per lui. Ha influenzato la mia infanzia e mi ha arricchito come calciatore e come uomo. È stata una fortuna averlo nella mia vita e essere stato suo amico. A lui certamente avrei chiesto consiglio prima di accettare questo incarico di ct dell’Under 21».