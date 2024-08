Klose spiega: «Se sono mai stato contattato dalla Lazio? Ecco la verità». Le parole dell’ex giocatore

Miroslav Klose è stato uno dei nomi accostati alla Lazio dopo le dimissioni di Sarri e Tudor, individuato come possibile sostituto dei due tecnici. L’ex calciatore biancoceleste è tornato sull’argomento e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

PAROLE– «Se è vero che sono stato contattato? No, né per il dopo Sarri né per il dopo Tudor .Non so perché sia uscito il mio nome“.

CONTESTAZIONE IN PIAZZA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE: “Sono troppo distante per giudicare, ma che ci siano circa 25mila abbonati è importante. La squadra non deve restare sola».