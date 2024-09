Karsdorp TUONA: «Al Psv ho trovato due aspetti FONDAMENTALI per me che a Roma non ho mai trovato»

Karsdorp, l’ormai ex giocatore della Roma tuona nei confronti del club giallorosso con dichiarazioni shock e pesanti

L’ ormai ex terzino della Roma Rick Karsdorp ha rilasciato un’intervista ai microfoni del portale olandese ed.nl, ed ha parlato sia della Roma che del suo trasferimento al PSV. Queste sono le sue parole

PAROLE – È successo tutto molto velocemente. Qui al PSV ho ricevuto un’accoglienza molto calorosa ed era quello che cercavo dopo tanto tempo alla Roma. In quel club c’erano poche prospettive per me ed è per questo che è stato bello iniziare una nuova avventura. In Italia ho seguito da vicino l’Eredivisie ed è impressionante quello che il PSV ha fatto l’anno scorso