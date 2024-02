Kamada a LSC: «Contento di aver giocato, per me è importante. Bayern? Non partiamo battuti»

Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, ha parlato così dopo la vittoria contro il Cagliari: le dichiarazioni a LSC

Daichi Kamada ha così parlato a LSC dopo Cagliari-Lazio.

RITORNO AL SUCCESSO – «Una vittoria molto importante per noi, e sono contento di avere avuto un’altra occasione di giocare, è molto importante per me. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma stiamo tornando in rotta. Abbiamo avuto la Supercoppa, ora ci sarà la Champions League e ci sono molte altre partite. Dobbiamo solo continuare a giocare in questo modo».

CHAMPIONS – «Ovviamente è uno dei club più forti del mondo, ma anche noi abbiamo opportunità di vincere contro di loro. Quando giocavo a Francoforte ad esempio ce l’abbiamo fatta, quindi penso che abbiamo delle possibilità».