Kamada, chi l'ha visto? Cinque panchine di fila per lui: il futuro alla Lazio...

Kamada ancora lontano dai campi da gioco: altra panchina per il giapponese. E il suo futuro con la maglia della Lazio…

Nella Lazio che perde a Bergamo spicca anche l’ennesima panchina per Daichi Kamada, che non mette ormai piede in campo da un mese (7 gennaio, 2-1 ad Udine).

Da lì in poi solo esclusioni per il giapponese, che non sedeva così tanto fuori dai tempi della prima annata in Germania (e lì si fermò a 4 di fila). Il futuro appare sempre più lontano dalla Capitale.