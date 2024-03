Juventus, le ultime dalla Continassa in vista della gara contro la Lazio: il report

Juventus, dopo la sosta delle Nazionali i biancocelesti affronteranno la squadra di Allegri che inizia già a preparare il match

L’inizio con la Lazio sarà un tuffo nel passato per Tudor, il quale con i biancocelesti sfiderà sia in campionato che in Coppa Italia la Juventus. La formazione di Allegri nonostante la nazionale, sta preparando la gara di campionato di sabato 30 senza i 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali rappresentative. La squadra bianconera ha svolto quest’oggi un allenamento pomeridiano si sono focalizzati nel possesso palla, e al volgere della sessione odierna hanno svolto una partitella a campo ridotto.

Vlahovic ha svolto un lavoro personalizzato, Carlos Alcaraz e Arek Milik invece hanno proseguito nei loro percorsi di recupero dai loro infortuni.