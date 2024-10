Juventus Lazio, i convocati di Thiago Motta: ci sono due recuperi

Juventus Lazio, Thiago Motta ha comunicato la lista dei convocati per la sfida. Arrivano conferme sue due rientri

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per Juventus Lazio, gara in programma questa sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Una sfida che sarà giocata davanti ad uno stadio completamente sold out e circa 600 tifosi biancocelesti presenti nel settore ospiti.

La lista dei giocatori convocati per #JuveLazio 📜



Come annunciato ieri nella conferenza stampa di presentazione dal tecnico bianconero, saranno disponibili Weah e Fagioli. Confermata l’emergenza a centrocampo dove figurano solamente quattro convocati.