Juve Lazio, i precedenti con l’arbitro Massa

Davide Massa è l’arbitro designato per il big match di sabato sera allo Stadium tra Juve e Lazio. I precedenti

L’arbitraggio della gara tra Juve e Lazio è stato assegnato a Davide Massa da Imperia. Aveva già arbitrato la gara di andata, terminata col punteggio di 1-1. Il bilancio con i biancocelesti è abbastanza positivo: 9 vittorie, 5 sconfitte e 5 pareggi.

La nota dal sito ufficiale della Lazio: «L’arbitro ligure ha già diretto i biancocelesti in 19 occasioni: il bilancio di quest’ultime è estremamente equilibrato; 9 vittorie per la Prima Squadra della Capitale a fronte di 5 sconfitte ed altrettanti pareggi. In particolare, Massa nel corso di questa stagione ha già diretto i biancocelesti in occasione della seconda giornata di campionato, vinta dagli uomini di Inzaghi per 2-0 contro il Cagliari, nel recente successo interno con la Sampdoria ed in occasione del pareggio interno contro la Juventus della settima giornata. L’arbitro di Imperia, in particolare, fischierà per la quinta volta un match tra la Lazio ed i bianconeri: lo score è di una vittoria (la finale di Supercoppa italiana del 2017), due pareggi ed una sconfitta».