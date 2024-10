Juve Lazio, Jacobelli: «La squadra di Baroni è spensierata, quella di Motta pensierosa»

Le parole di Xavier Jacobelli in vista di Juve Lazio: «Il tecnico biancoceleste sta facendo un gran lavoro, sfruttando l’occasione»

Xavier Jacobelli, ospite di TMW Radio, ha parlato di Juve Lazio di sabato sera, alla ripresa del campionato. Di seguito il suo parere sulle due squadre.

PAROLE – «Ci sono due aggettivi appropriati, la Lazio è spensierata e la Juve è pensierosa. La formazione di Baroni è lanciatissima e ha una qualità di gioco offensiva non da poco. Il tecnico biancoceleste sta facendo un gran lavoro, sfruttando l’occasione che gli è stata concessa. La Juventus ha sei assenze e poi c’è il caso Danilo, passato da capitano a elemento ai margini del gruppo. In questo momento il pronostico vede una Lazio favorita per la qualità del gioco espressa in queste settimane».