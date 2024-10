Juve Lazio, Oddi: «L’assenza di Guendouzi può pesare. Baroni ha un’identità più definita rispetto a Motta, ecco perché»

Juve Lazio, Giancarlo Oddi ha parlato così della sfida in programma sabato 19 ottobre alle 20:45 tra la squadra di Thiago Motta e quella di Baroni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così del match di sabato sera tra Lazio e Juve:

PAROLE – «La Lazio non deve snaturarsi, la prestazione dev’essere sulla falsa riga di quelle viste fin ora. La squadra di Baroni deve puntare sulla prestazione, perché quella è sempre la chiave al netto del risultato. La Juve viene da 3 partite veramente brutte, scandalose. Gare in cui se non ci fosse stata l’invenzione del singolo sarebbe stata davvero dura. La Lazio invece fa divertire, gioca bene anche quando non porta a casa il risultato. L’assenza di Guendouzi sarebbe una brutta botta per Baroni. Il francese è il motore della Lazio, da agonismo, corsa, fisico e qualità.

Baroni e Motta sono molto diversi. La Lazio per ora ha un’identità più definita della Juventus, qui sono tutti titolari, mentre Motta ha 4-5 giocatori veramente sopra a tutti che trascinano la squadra. Giocano molto sul centravanti».