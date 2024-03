Juve Lazio, Allegri può recuperare un difensore per la semifinale: le ultime dalla sessione bianconera di allenamento, in preparazione alla sfida di Coppa Italia

Archiviata la sfida di campionato, Lazio e Juventus sono tornate al lavoro in vista del match di martedì sera, dove si sfideranno per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Buone notizie per Allegri in vista della gara, dal momento che Alex Sandro ha lavorato parzialmente con i compagni e domani si capirà se potrà essere già convocato per la sfida di martedì.