Juve Lazio, Calvarese: «Brutto gesto di Douglas Luiz su Patric. Poi il fallo su Rovella...»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato così, sul suo profilo Instagram, la mancata espulsione di Douglas Luiz in Juve–Lazio:

PAROLE – «Douglas Luiz graziato. Brutto il gesto su Patric in area, almeno da giallo: le immagini non chiariscono l’intensità del colpo; se l’arbitro avesse estratto il rosso, il VAR non sarebbe intervenuto. Poi l’ammonizione per il fallo su Rovella. L’intervento è pericoloso, il punto di contatto alto. Giusto il giallo (sarebbe stato il secondo), perché il piede non è a martello in opposizione, ma laterale, e scivola fino allo scarpino».