Jony buona la prima, ora due settimane per mettersi in mostra

Jony, bene lo spagnolo nella sua prima apparizione

Jony è stato uno degli acquisti estivi della Lazio. La trattativa per portarlo a Roma è stata lunga e faticosa ma alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. Per lo meno per ora la Fifa ha dato allo spagnolo un transfer provvisorio finchè tutto non verrà messo a posto con il Malaga. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo il centrocampista a causa dei problemi burocratici ha saltato il primo match contro la Samp, nel derby invece mister Inzaghi ha potuto inserirlo a partita in corso e l’esordio non ha disatteso le aspettative.

Corsa, inserimenti giusti, ora ci saranno due settimane per mettersi in mostra grazie alla pausa dalle Nazionali. Si sta inserendo al meglio grazie anche all’aiuto del connazionale Luis Alberto con il quale divide anche il procuratore.